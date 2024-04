Gastronomie und Genuss Püttlinger Café bietet Regionales

Gerade viele ältere Leute, die in der Umgebung wohnen, seien sehr froh, dass es einen neuen Backshop gebe, so ein Kunde, der in einer Ecke seinen Kaffee trinkt. „Viele schaffen es nicht runter in die Stadt, da ist so ein naher Laden sehr gut“, erzählt er und bekennt sich gleich dazu, mittlerweile Stammgast des Cafés zu sein. Ihn habe vor allem die Qualität des Angebots überzeugt. „Wir werden nur von regionalen Betrieben beliefert“, erklärt Leyla Akman die Besonderheit ihres Backshops.