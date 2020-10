Neuer Rekord : Rekord: 827 Teilnehmer beim Stadtradeln

Saarbrücken Radfahren ist gut für die eigene Gesundheit und gut für die Umwelt. Und die zweirädrige Fortbewegung hat in Saarbrücken immer mehr Unterstützer. Das machte sich bei der Aktion Stadtradeln bemerkbar, die in den letzten Wochen stattfand.

Hier war die Teilnehmerzahl erneut gestiegen. In diesem Jahr haben 827 Stadtradelnde in 45 Teams insgesamt 166 518 Kilometer in Saarbrücken zusammengeradelt und eingetragen.

Besonders erfolgreich war in diesem Jahr die Kampagne Schulradeln, an der das Saarland zum zweiten Mal teilgenommen hat. In Saarbrücken waren fünf Schulteams mit über 310 Mitgliedern dabei – fast 100 mehr als im letzten Jahr. Das größte Team radelte dieses Jahr mit 108 Fahrerinnen und Fahrern für die Willi-Graf-Schulen. Die „Marienbiker“ (87) und das Gymnasium am Schloss (82) belegen die Plätze zwei und drei.