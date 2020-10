Zu Gast bei den Perspectives : Ein Jongleur kommt zu Besuch und bleibt

Saarbrücken Das Festival Perspectives hat erstmals einen „Artist in Residence“. Der Münchner spielt mit Goethes Farbenlehre und zeigt, dass Jonglage mehr ist als Keulenschwingen.

Solche Künstlerresidenzen sind hierzulande noch nicht so verbreitet wie in Frankreich, wo die freie Szene anders strukturiert ist: Den so genannten „Artists in Residence“ werden Raum, Zeit und Technik zur Verfügung gestellt, damit sie unter bestmöglichen Bedingungen proben können. Sein temporäres Atelier schlug Huneck nun im Oktober in der Kettenfabrik St. Arnual auf. Hier arbeitete er an seinem ersten Solo-Programm „CM_30“, das im kommenden April in München uraufgeführt werden soll.