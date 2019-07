Polizeibericht : Völklinger Bürger fasst Einbrecher

Völklingen-Ludweiler In der Nacht zum Montag erwischte die Polizei zweimal denselben 22-jährigen Drogenkranken bei Straftaten. Beim ersten Mal stritt sich der Mann gegen 2 Uhr in der Straße „Am Bürgermeisteramt“ mit einer Frau.

Rund drei Stunden später wurde die Polizei in die Ludweilerstraße gerufen – dort sei ein Einbrecher auf frischer Tat gestellt worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 22-Jährigen, der von einem 38-Jährigen bewacht wurde. Der 22-Jährige war in das Haus des 38-Jährigen eingedrungen und hatte dort Schubladen durchwühlt. Die Frau hatte des 38-Jährigen wachte auf und weckte ihren Mann. Der verfolgte den Einbrecher, erwischte ihn noch in der Einfahrt des Hauses und brachte ihn zurück. Die Polizei stellte fest, dass der 22-Jährige in ein Handy gestohlen hatte. Der 22-Jährige war betrunken und stand unter Drogen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Nach Vorsprache bei der Staatsanwaltschaft wurde er am Morgen wieder entlassen. Das teilte die Polizei am Montag mit.