Nach Einbruch : Feuer im Saarbrücker Jugendamt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Feuerwehreinsatz am späten Sonntagabend bei einem Brand im Jugendamt in Saarbrücken (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Saarbrücken Die Behörde bleibt nach dem Zwischenfall am Montag geschlossen.

Ein Feuer ist am späten Sonntagabend (7. Juli) im Keller des Jugendamtes in Saarbrücken ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher meldet, weisen Spuren darauf hin, dass zuvor in das Gebäude eingebrochen worden war. Darum gehen die Ermittler dem Verdacht auf Brandstiftung nach.