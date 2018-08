Polizei fasst betrunkenen Einbrecher in Völklingen

Missglückter Einbruch in eine Völklinger Gaststätte: Dabei ist in der Nacht auf Freitag ein Mann aufgeflogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine Zeugin den Täter um kurz nach Mitternacht beobachtet, wie er sich an der Kneipe zu schaffen machte. Als dieser die Ermittler bermerkte, wollte er sich aus dem Staub machen. Die Polizei war aber schneller und schnappte ihn. Wenig später stellte sich heraus, dass der Betrunkene bereits wegen ähnlicher Vorfälle den Fahndern untergekommen war. Und: Der Algerier (30) sollte in seine Heimat abgeschoben werden. Ein Richter entscheidet nun darüber.