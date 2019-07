Zum Schutz der Bürger : Reformen machen die Feuerwehren fit

Die neue Feuerwache von Heusweiler – in Hirtel nahe der Autobahn – vereint gleich drei Löschbezirke unter einem Dach . . Foto: BeckerBredel

Regionalverband Das Engagement bei der Feuerwehr muss Spaß machen, sonst droht Nachwuchsmangel – da sind sich die Fachleute in Regionalverband einig. Und deshalb wird die Wehr vielerorts neu organisiert.

Die Feuerwehren im Regionalverband sind seit Jahren in einem Umstrukturierungsprozess, der zum Teil ganz neue Wege beschreitet. „Ohne großen Streit ist dieser fast abgeschlossen und beispielhaft für die anderen Landkreise, die noch nicht so weit sind“, erläutert Brandinspekteur Tony Bender der SZ.

Überall gehe die Zahl der Feuerwehrleute zurück, langsam, aber stetig. Die Feuerwehrgerätehäuser seien vielfach veraltet, Feuerwehrfahrzeuge würden dagegen immer größer und Vorgaben anspruchsvoller. „In Heusweiler waren einige Löschbezirke nicht mehr sicher alarmierungsfähig. Unsere Kameraden arbeiten vielfach nicht mehr im Ort, am Tag war nicht mehr sichergestellt, ob wir eine Fahrzeugbesatzung zusammenbekommen. Die Lösung war eine Zusammenlegung. Der Aufwand hat sich gelohnt. Hirtel, Eiweiler und Heusweiler haben jetzt ein gemeinsames neues Gerätehaus und sind viel schlagkräftiger als je zuvor“, berichtet Dirk Ziegler, der stellvertretende Wehrführer in Heusweiler.

Befindlichkeiten habe man im Dialog geklärt, niemand sei ausgetreten. Die Schließung des Löschbezirks Dislburg vor Augen, fand man dort einen gangbaren Weg. „Feuerwehr muss Spaß machen. An der neuen Wache haben wir nicht gespart. Es ist ein Bau für die Zukunft mit eigenen Räumen für die Jugendwehr, aus der sich unser gesamter Nachwuchs rekrutiert“, ergänzt Bürgermeister Thomas Redelberger.

Zusammenlegungen gibt es auch in anderen Kommunen. Großrosselns Wehrführer Fritz Schido: „Nassweiler, Emmersweiler und St. Nikolaus haben wir vereint zum Löschbezirk Süd. In Nassweiler war ich selbst Löschbezirksführer, wir waren noch 15 Mann. Bei Alarm fehlte immer irgendwas. Entweder kam kein Atemschutzgeräteträger oder kein LKW-Fahrer. Jetzt ist das Problem gelöst, und die neue Wache und die Fahrzeuge ziehen den Nachwuchs wieder an.“

Reformen bei den Wehren gebe es quer durch den Regionalverband, sagt Bender. In Schnappach sei gegen erheblichen Widerstand der Löschbezirk geschlossen worden. In Göttelborn – auch geschlossen – habe man sich mit der Nachbargemeinde Merchweiler auf Löschhilfe verständigt. Numborn und Kutzhof würden zusammengelegt. Auersmacher und Sitterswald habe man vereint, in einem Haus habe man jeweils getrennt agieren wollen und sei dabei zusammengewachsen zum „LB 1 Mitte“.