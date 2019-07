Fußball-Saarlandliga : Brebach will wieder oben mitmischen

Brebach Die vergangene Saison war für den Fußball-Saarlandligisten SC Halberg Brebach ein Traum. Die Mannschaft von Trainer Martin Peter gewann alle zwölf Partien nach der Winterpause.

Der Grund, dass es für Brebach nach einem „Stotterstart“ soweit nach vorne ging: Nach dem Jahreswechsel fuhr Brebach zwölf Siege in Serie ein. So klopfte das Team von Trainer Martin Peter sogar noch einmal ganz oben an: Bis zum letzten Spieltag hatten die Schwarz-Weißen die Chance, ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft zu erreichen. „Das wäre natürlich das I-Tüpfelchen gewesen, aber auch so war die Saison überragend“, erklärt Übungsleiter Peter.

Wenn es auch im Gesamtklassement nicht für ganz vorne reichte, so landete der SC zumindest in einigen Statistiken auf Rang eins: Mit 85 Toren erzielte die Halberg-Elf die meisten Treffer aller Saarlandligisten vor Meister SV Elversberg II (83). Mit 33 Gegentoren hatte der Club zudem die beste Defensive vor Elversberg II und dem Lokalrivalen SV Auersmacher, die beide je 36 Gegentore hinnehmen mussten. Auch in der Rückrundentabelle sowie in der Auswärtstabelle der Saarlandliga stand der SC am Saisonende ganz vorne.