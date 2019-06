Investition auf ehemaligem Kraftwerks-Gelände in Völklingen : Völklinger Stadtrat stimmt Amazon-Ansiedlung zu

Völklingen Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung der Legislaturperiode der Ansiedlung des Internet-Giganten zugestimmt. Bis zu 200 Beschäftigte sollen dort in Spitzenzeiten arbeiten.

Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung der Legislaturperiode am Donnerstag noch wichtige Bauprojekte auf den Weg gebracht. Auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Völklingen-Wehrden entsteht ein Verteilzentrum des Internetunternehmens Amazon (die SZ berichtete). Nachdem es während einer Bürgerversammlung große Bedenken wegen des zusätzlichen Lärms gegeben hatte, erklärte die Verwaltung in der Vorberatung im Ortsrat: Die Wohnhäuser werden vom Gewerbegebiet abgetrennt und Poller aufgestellt. Zum Weihnachtsgeschäft 2020 soll das Logistikzentrum in Betrieb gehen. Bis zu 200 Beschäftigte sollen dort in Spitzenzeiten arbeiten. Der Bebauungsplan­entwurf wird jetzt einen Monat öffentlich ausgelegt. Amazon baut nicht selbst, sondern die Goodman Germany GmbH.