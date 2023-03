Hobbyturnier eskaliert Schlägerei bei Hallenfußballturnier in Völklingen – vier Personen leicht verletzt

Bei einem Hallenfußballturnier in der Hermann Neuberger Halle in Völklingen ist es am Freitagabend zu einer Schlägerei gekommen. Während des Spiels um Platz drei und vier zwischen zwei Hobbymannschaften kam es laut Angaben der Polizei aufgrund eines Foulspiels zu einer unübersichtlichen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Mannschaften.