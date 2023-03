„Guten Tag, Rojbas und Merhaba“, begrüßte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Miteinander in Völklingen“, Bernd Eckert, die etwa 150 Gäste in der Kulturhalle Wehrden. Anlass der Feier am Samstag war das kurdische Neujahrsfest Newroz, das nun, nach zweijähriger Corona bedingter Pause, wieder gefeiert werden konnte.