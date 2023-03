Arbeitskampf Streik in Völklingen bei Verwaltung, Müllabfuhr, Kitas

Auch im Öffentlichen Dienst gibt es am Donnerstag Streiks im Rahmen der laufenden Tarifrunde. So ist bei den öffentlichen Einrichtungen in Völklingen am Donnerstag mit „starken Einschränkungen“ zu rechnen, kündigt die Stadtpressestelle an. So bleiben die städtischen Kitas geschlossen, ebenso die Hortbetreuung an der GGTS Heidstock/Luisenthal. Alle öffentlichen Servicestellen und Einrichtungen, auch Bürgerbüro und Stadtbad, bleiben zu. Bereits vereinbarte Termine können nicht eingehalten werden und müssen neu vereinbart werden.