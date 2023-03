Was vor Ort umgesetzt werden soll Nach bewaffnetem Überfall – SHG-Klinik Völklingen kündigt neue Sicherheitsmaßnahmen an

Bei einem Raubüberfall am vergangenen Sonntag hat ein bewaffneter Mann einen vierstelligen Betrag aus der SHG-Klinik in Völklingen erbeutet. Er gelangte am 19. März, mit FFP2-Maske und Sonnenbrille verdeckt, gegen 21.20 Uhr über einen Seitengang in die Klinik, stahl Geld und bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole.