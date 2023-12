Polizei Völklingen sucht Zeugen Mann belästigt Kind im Linienbus – mutige Frau schreitet ein

Die Zivilcourage einer Frau konnte eine brenzlige Situation in Vöklingen im Regionalverband Saarbrücken entschärfen. Am Sonntag, den 17. Dezember, saß ein 12-jähriger Junge im Bus der Linie 184 vom Bahnhof Völklingen zum Friedrich-Ebert-Platz in Ludweiler. Gegen 12.40 Uhr wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und belästigt. Der Mann soll den Jungen wiederholt gefragt haben, ob er nicht mit ihm nach Hause kommen wolle. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.