Unfall in St. Wendel Mehrere Personen bei Verkehrsunfall in St. Wendel verletzt

St · Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Werschweilerstraße in St. Wendel gekommen. Dort befuhr nach Angaben eines Polizei-Sprechers ein junger Autofahrer mit seinem Pkw, der mit vier Personen besetzt war, in Richtung Werschweiler.

29.11.2023 , 15:29 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner