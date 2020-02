Handy geklaut : Dieb schlägt mit einem Stein die Scheibe eines Citroen ein

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrzeugaufbruchs in Völklingen-Wehrden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Wehrden Seitenscheibe eingeschlagen, Handy geklaut: Die Polizei sucht Hinweise zu einem Fahrzeugaufbruch in Völklingen-Wehrden.

In der Nacht zu Dienstag, 11. Februar, hat ein Unbekannter in Völklingen-Wehrden ein Auto aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei war der rote Citroen C3 in der Straße Zur Rossel abgestellt. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrerseite mit einem faustgroßen Stein ein und ließ ein Handy aus dem Fahrzeuginnern mitgehen. Eine Nachbarin nahm Geräusche war. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass sich die Tat zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr ereignet hat.