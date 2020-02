Psychischer Ausnahmezustand : 81-Jährige tuckert mit 40 km/h über die Autobahn

Völklingen Die Polizei hat eine 81 Jahre alte Frau aus dem Verkehr gezogen. Sie war mit ihrem Toyota mit nur 40 Stundenkilometern auf der A 620 in Richtung Saarbrücken unterwegs.

Die Polizei hat am Montag, 10. Januar, auf der Autobahn 620 in Höhe des Kraftwerks Fenne eine 81-Jährige gestoppt. Die Frau war mit einem schwarzen Toyota Yaris von Wadgassen in Richtung Saarbrücken unterwegs.