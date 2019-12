Umleitungen : Bauarbeiten an der Autobahn in Saarbrücken

Bauarbeiten an der Autobahn in Saarbrücken

Saarbrücken/Friedrichsthal „Akute Fahrbahnschäden“ an der Normalspur der Autobahn (A) 620 in Fahrtrichtung Mannheim auf rund 200 Metern Länge im Umfeld der Wilhelm-Heinrich-Brücke wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) reparieren – und zwar von morgen, Mittwoch 18. Dezember, 20 Uhr, bis Donnerstag, 19. Dezember, 5 Uhr.

Das kündigt der LFS an. Der Verkehr wird auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Ausfahrt bleibt uneingeschränkt nutzbar.

Heute, Dienstag, 17. Dezember, wird der LFS am Autobahndreieck (AD) Friedrichsthal beschädigte Schutzplanken auswechseln. Dazu muss von 9.30 Uhr bis gegen 11.30 Uhr an der A 8 in Richtung Luxemburg die Abzweigung zur A 623 in Richtung Saarbrücken gesperrt werden. Der Verkehr wird über die benachbarte Anschlussstelle (AS) Friedrichsthal-Bildstock (19) zurück auf die A 8 zum AD Friedrichsthal geführt. Weil die Sperrung nicht lange dauert, verzichtet der LFS auf die Ausschilderung einer Umleitung.