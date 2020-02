Verantwortungsloser Vater : Fluchtunfall mit 2,15 Promille und Kind im Auto

Völklingen Im Völklinger Stadtteil Lauterbach ist es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Alkoholunfall mit anschließender Fluch gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-Jähriger aus Frankreich, dessen sechsjährige Tochter ebenfalls im Auto saß, stark betrunken mit seinem Renault die Hauptstraße in Richtung Stadtteil Ludweiler unterwegs.

In Höhe Haus Nummer 262 „kam er infolge alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem geparkten Pkw. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, wobei er einen weiteren geparkten Pkw beschädigte“, so der Polizeibericht. Die Polizei konnte den Mann noch in der Hauptstraße stellen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,15 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Strafverfahren wurden eingeleitet.