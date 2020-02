Autoknacker klaut Werkzeug, Geldbeuten und Generalschlüssel : Zeugin beobachtet Täter auf der Flucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrzeug-Aufbruchs in Völklingen in der Straße Zum Eisweiher. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen In Völklingen hat ein Unbekannter an einem Auto eine Scheibe eingeschlagen. Heikel: Er hat einen Schlüsselbund mit Generalschlüsseln zu mehreren Wohnanwesen mitgehen lassen.

Ein Autoknacker hat am frühen Sonntagmorgen, 9. Februar, in Völklingen in der Straße Zum Eisweiher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei hat der Mann an einem in einer Grundstückseinfahrt abgestellten Peugeot Boxer auf der Fahrerseite eine Scheibe eingeschlagen. Der Täter öffnete die Fahrertür und durchsuchte den Innenraum des Autos. Nach Angaben des Fahrzeug-Besitzers ließ der Täter eine Geldbörse, Werkzeuge wie Akkuschrauber und ein Lasermessgerät sowie ein Schlüsselbund mit Generalschlüsseln zu mehreren Wohnanwesen mitgehen.