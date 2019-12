Schwerer Diebstahl in St. Arnual : Autoknacker am Tabaksweiher

St. Arnual Eine böse Überraschung erlebte der Eigentümer eines am Tabaksweiher geparkten VW Golf.

(ole) Auf dem Parkplatz am Tabaksweiher hat es in der Nacht zum Montag einen schweren Diebstahl gegeben. Ziel war ein VW Golf. Der Täter schlug die Scheibe an der Beifahrerseite ein. Was der Dieb aus dem Auto mitgehen ließ, stand am Montag noch nicht fest. Aber schon wegen der zerstörten Scheibe beziffert die Polizei den Schaden mit mehreren hundert Euro.