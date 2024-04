Gewundener Pfad zu geradlinigem Ziel im Stadtrat Völklingen Gegangen, um zu bleiben

Wie hieß dieser „Wir sind Helden“-Hit? „Gekommen, um zu bleiben“. Die Grünen im Völklinger Stadtrat – genauer: zwei Drittel der Grünen-Fraktion, hat‘s etwas anders gemacht: Gegangen, um zu bleiben. Ursula Meyer und Birgit Jost haben die bis dahin dreiköpfige Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen durch ihren Austritt faktisch aufgelöst und fast nahtlos wieder neu gegründet. Diesmal allerdings ohne Dr. Gerold Fischer, was auch der Zweck der ganzen Aktion war: Fischer kandidiert bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf Listenplatz 3 der AfD, war aber der Ansicht gewesen, in der Grünenfraktion bleiben zu können, da er ja nur die Bundes-Grünen kritisiere und nicht Mitglied der AfD wurde. Er hatte seine (Ex-)Fraktionskolleginnen auch nicht über diesen Schritt informiert gehabt (wir berichteten).