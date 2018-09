Rettung mit Hindernissen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Fenne und Velsen ereignet. Nach dem Stand der Ermittlungen ergibt sich folgendes Bild: Ein junger Mann war dort gegen 1915 Uhr unterwegs, aus Richtung Velsen kommend. In Höhe der Meeresfischzuchtanlage verlor der Völklinger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte mit einem Zaun und blieb schräg an einem Hang stehen. Zwei Kommandos der Polizei rückten an, um die Unfallstrecke zu sperren. Die Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten aus.

Die Feuerwehr musste das Fahrzeug zunächst gegen weiteres Abrutschen stabilisieren. Währenddessen wurde der Verletzte im Auto untersucht und versorgt. Da sich die Rückbank nicht richtig umklappen ließ, konnte der Mann nicht durch den Kofferraum gerettet werden. Das Dach des Kleinwagens musste mit Hilfe von hydraulischem Gerät abgetrennt werden. Hierzu musste der Verletzte einen Schutzhelm aufsetzen. Eine Feuerwehrfrau setzt sich zu ihm in den Wagen und betreute ihn. Eine halbe Stunde später konnten die Helfer den schwer verletzten Mann mit einem Rettungsbrett aus dem Wagen heben. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann konnte gegenüber der Polizei noch angeben, einem Tier ausgewichen zu sein, das über die Straße lief. So sei es zu dem Unfall gekommen. Die Unfallstrecke blieb zwei Stunden lang voll gesperrt.

(bub)