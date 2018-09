später lesen Polizeibericht Park-Streit mündet in Schlägerei FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Zuerst stritten sie sich, dann folgte sogar eine Schlägerei: In der Völklinger Innenstadt ist es am Freitagmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Tatort war der Otto-Hemmer-Platz, wie die Polizeiinspektion Völklingen am Sonntag meldete.