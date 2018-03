später lesen Paul Ganster kein Linker mehr Paul Ganster gehört nicht mehr zur Linkspartei FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Twittern







Die E-Mail aus der Linken-Fraktion im Völklinger Stadtrat kam überraschend. Paul Ganster, bisher Fraktionsgeschäftsführer, sei „seit dem 12. März 2018 nicht mehr Mitglied der Partei Die Linke“, teilte Fraktionsmitglied Birgit Schmitt am Dienstag mit. Ebenfalls am 12. März habe die Linken-Stadtratsfraktion Ganster ausgeschlossen, „mit Mehrheitsbeschluss“. Zur neuen Fraktionsgeschäftsführerin sei ab sofort sie selbst gewählt, einstimmig. Was ist der Hintergrund der Trennung? Gibt es Zusammenhänge mit der Bürgermeisterwahl, bei der sich im Rat der CDU-Kandidat Christof Sellen durchsetzte? Nein, die gebe es nicht, sagt Birgit Schmitt auf Nachfrage. Die Trennung – sie spricht von „Ausschluss“ aus der Partei – habe „interne Gründe“. Von Doris Döpke