Einbruchsversuch Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Am Montagmorgen ist ein unbekannter Mann in eine Gaststätte in der Bismarckstraße eingebrochen. Wie die Polizei meldet, löste dadurch die Alarm­anlage aus; Anwohner und auch der Gaststätteninhaber wurden durch den Alarm aus dem Schlaf geschreckt. Der Inhaber begab sich daraufhin sofort in den Gaststättenbereich, wo er auf den Einbrecher traf. Der warf eine Glasflasche nach dem Besitzer und flüchtete schließlich unerkannt. Der 67-jährige Gaststätten-Eigentümer blieb unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 190 Zentimeter groß, helle Jacke mit Kapuze und Rucksack.