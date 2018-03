Stadtteilforum diskutiert über Stadtteilfest

Am Montag, 19. März, trifft sich um 18 Uhr das Stadtteilforum für die Nördliche Innenstadt zu seiner nächsten Sitzung – der ersten in diesem Jahr. Ort ist der Stadtteiltreff in der Kreppstraße 5. Wie die Stadtpressestelle mitteilt, wird die Sitzung von den Themen her vielfältig sein. Auf der Tagesordnung stehen einerseits die Vorstellung aktueller Entwicklungen aus dem BIWAQ-Projekt („Besser Wohnen und Arbeiten im Quartier“), das die Stadt gemeinsam mit dem Diakonischen Werk in Gang gesetzt hat, andererseits auch das Städtebau-Förderprogramm „Soziale Stadt“. Zudem soll auch über das neue Projekt Jugendmigrationsdienst im Quartier informiert werden. Weiterhin bespricht das Gremium das in diesem Jahr anstehende Stadtteilfest sowie die geplante Web-Seite. Interessierte Bürgerinen und Bürger sind zu dieser Sitzungdes Stadtteilforums herzlich eingeladen.