Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ist in der Karolingerstraße ein Verkehrsunfall passiert, bei dem ein 29-jähriger Autofahrer aus Merchweiler leicht verletzt wurde. Über den Unfallhergang berichtet die Polizei, dass der 29-Jährige mit seinem schwarzen Audi A4 im Kreisel, Höhe Alter Brühl, auf der rechten, äußeren der beiden Fahrspuren fuhr. Ein 60-Jähriger aus Völklingen war derweil mit seinem braunen Citroën C4 auf der inneren, linken Spur unterwegs. Beide Fahrzeuge verließen den Kreisverkehr in Richtung Fürstenhausen; dabei stießen sie zusammen, aus bislang ungeklärter Ursache. Der Citroën C4 kollidierte anschließend noch mit der Mittelschutzplanke der Karolinger Straße. Es entstand Sachschaden an beiden Wagen.