Basketball-Oberliga Baskets Völklingen kassieren die fünfte Niederlage in Serie

Die sechs Akteure der Baskets 98 Völklingen kämpften. Doch letztlich konnten sie die fünfte Niederlage in Folge in der Basketball-Oberliga nicht verhindern. Die Völklinger verloren am vergangenen Samstag beim Tabellenvierten SG Dürkheim-Speyer II mit 78:90 (37:45) und fielen mit einer Bilanz von acht Siegen bei elf Niederlagen auf Tabellenrang acht. Diesen werden die Baskets nach dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag um 20 Uhr in der Bouser Südwesthalle gegen den Tabellenvorletzten SG Roden-Dillingen II mindestens belegen. Im Falle eines Siegs und einer Niederlage der DJK Nieder-Olm kann die Saison für die Völklinger auch noch auf Platz sieben enden. Von David Benedyczuk