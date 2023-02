Nach Aus im Nauwieser Viertel : Tante Emmas Veganeria muss nun auch in Völklingen schließen

Sven Zimmer in seinem alten Geschäft im Nauwieser Viertel. Foto: Aline Pabst

Völklingen Tante Emmas Veganeria gehörte zu den Säulen tierfreier Ernährung in Saarbrücken. Ende 2021 verließ der Laden das Nauwieser Viertel Richtung Völklingen. Dort geht es jetzt aber auch nicht weiter.

Käse, Wurst und Aufstrich ganz ohne tierische Produkte gibt es inzwischen in jedem Supermarkt. Doch das sah lange anders aus. Wer sich vegan ernähren wollte, konnte Ersatzprodukte nur in speziellen Läden finden. Einer davon war Tante Emmas Veganeria im Nauwieser Viertel. Neben Lebensmitteln gab es dort auch ein gastronomisches Angebot. Doch im Dezember 2021 schloss Sven Zimmer den Laden im Viertel, um sich auf andere Unternehmungen zu konzentrieren.

Tante Emmas Veganeria fusionierte mit Tattoo-Studio in Völklingen

Dazu zählte auch das seit 2011 bestehende Tattoostudio „Farbenwelt Tattoo“ in Luisenthal. Im Januar 2022 fusionierte Zimmer das Tattoostudio und die Veganeria räumlich und fortan befanden sich beide Läden in der Straße des 13. Januar in Völklingen.

Doch jetzt droht kurzfristig beiden Läden die Schließung. „Aufgrund eines Eigentümerwechsels des Hauses in dem sich Studio und Laden befinden, wurden wir jetzt Knall auf Fall vor die Tür gesetzt“, schreibt Zimmer in einem Beitrag bei Instagram und Facebook. Weil sie eine Mieterhöhung von 85 Prozent nicht akzeptiert hätten, wären ihnen nun die Kündigung der Räume zum 28. Februar ausgesprochen worden.

Foodtrucks als neues Standbein?

„Es bleibt mir keine andere Wahl als zu schließen. Die Veganeria in Luisenthal war auch ein Anlaufpunkt für tolle Leute. Es fällt mir verdammt schwer, das aufzugeben“, erklärt Zimmer gegenüber der SZ. Die Veganeria in Luisenthal öffnet deshalb nur noch an den nächsten beiden Samstagen von 10 bis 16 Uhr, bevor der Laden geräumt werden muss.

Doch Zimmer blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Uns wurden Steine in den Weg geworfen, aber wir machen weiter und konzentrieren uns jetzt komplett auf die Foodtrucks.“ Schon seit einem Jahr verkauft Zimmer im „Vegan Army Truck“ unter anderem Currywurst, Seitandöner und Schwenkersandwich. Seit diesem Januar steht der Wagen immer Mittwochs am Edeka Lorenz in Geislautern.