Völklingen Ein Busfahrplan für Zwerge?

Noch gibt es keine Meldung einer gesicherten Sichtung, aber womöglich haben Schnewittchens sieben Zwerge in Völklingen Quartier bezogen – oder es ist im wahren Wortsinn ein Schildbürgerstreich der Deutschen Bahn in Völklingen. Erhard Pitzius, Vorsitzender der Plattform Mobilität SaarLorLux machte uns auf einen ganz besonderen Ersatzfahrplan an der Bushaltestelle vor dem Alten Bahnhof in Völklingen aufmerksam: Der Fahrplan ist so tief angebracht, dass er stehend nicht gelesen werden kann, und falls er überhaupt bemerkt wird, eher etwas für „Kriecher“ ist.