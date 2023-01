Kurzarbeitergeld soll aufgestockt werden : Bei Saarstahl müssen ab Februar 2000 Beschäftigte in Kurzarbeit

Bei Saarstahl müssen ab Februar 2000 Beschäftigte in Kurzarbeit

Völklingen 1000 Beschäftigte von Saarstahl sind bereits in Kurzarbeit – und ab Februar betrifft das noch 1000 mehr. Wegen rückläufiger Absatzzahlen spart das Unternehmen Personalkosten.

Der Völklinger Stahlkocher Saarstahl schickt ab Februar insgesamt 2000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Das teilte die Saarstahl-Muttergesellschaft Stahl-Holding Saar (SHS) mit. Bereits jetzt sind 1000 Frauen und Männer in den Walzstraßen in Neunkirchen und Saarbrücken-Burbach von der Kurzarbeit betroffen. Als nächstes sollen Beschäftigte im Walzwerk Nauweiler und im Völklinger Stahlwerk hinzu kommen. Um zu starke Einkommens-Einbußen auszugleichen, stockt das Unternehmen freiwillig auf 90 Prozent des Nettoentgelts auf.