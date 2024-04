„Unentschieden“ So lief die Wahl zum Völklinger Integrationsbeirat

Am Sonntag konnten Völklingerinnen und Völklinger mit Migrationshintergrund den Integrationsbeirat ihrer Stadt wählen. Zwei Listen waren diesmal angetreten: „Gemeinsam für Völklingen“ mit Hasan Baspinar auf Listenplatz 1 und „Haus Afrika“ mit Mampiel Kulemfuka auf dem 1. Listenplatz – beides Internationale Listen mit Vertretern aus mehreren Nationen als Kandidaten. Beim Wahlergebnis kam es fast genau zu einer Stimmteilung: Auf „Gemeinsam für Völklingen“ entfielen 51,21 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, auf „Haus Afrika“ 48,79 Prozent. So gehen je vier Sitze im Integrationsbeirat an jede der beiden internationalen Listen. Die vier weiteren Sitze des zwölfköpfigen Beirates werden von Mitgliedern des Stadtrates besetzt.