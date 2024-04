Fußball SV Geislautern steht dicht vor historischem Erfolg

Sie trafen das Tor nicht, eine tolle Serie endete – und trotzdem waren sie nicht unzufrieden: Die Spieler des SV Geislautern hatten zuvor in jedem ihrer 21 Saisonspiele mindestens ein Tor geschossen. Nur am Sonntag im Top-Spiel beim Tabellenzweiten SV Rockershausen gelang dies dem souveränen Spitzenreiter nicht. Da aber auch Geislauterns Torwart Jan Tybl keinen Ball aus dem Netz holen musste, stand es am Ende 0:0.