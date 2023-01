Fahndung : Raubüberfall auf Jugendliche in Völklingen – Polizei setzt auf Zeugenhinweise

Raubüberfall auf Jugendliche in Völklingen – Polizei setzt auf Zeugenhinweise

Raubüberfall in Völklingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Völklingen Dreister Raubüberfall in der Völklinger Innenstadt: Die Täter türmten mit Bargeld und Markenjacken, nachdem sie ihre Opfer mit dem Messer bedrohten. Die Polizei braucht weitere Hinweise.

Drei Jugendliche sind in der Völklinger Innenstadt am Freitagabend, 27. Januar, ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.