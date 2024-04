Gaukler, Musiker und Händler im Schlosspark Im Schlosspark Geislautern wird es mittelalterlich

Zurück ins gar nicht immer so finstere Mittelalter: Im Schlosspark Geislautern geht es am Samstag, 20. April, und am Sonntag, 21. April, per Zeitreise zu Rittern und Gauklern. Denn an dem Wochenende findet der achte Mittelaltermarkt Geislautern statt. Künstler, Handwerker, Händler und Gastronomen zeigen ihr Können und entführen Besucher in vergangene Zeiten. Das kulturelle Rahmenprogramm steht, laut Veranstalter, bereits fest. Musik gibt es von „Les Derniers Tourvères“ aus dem Burgund. Auch mit dabei ist die überregional bekannte Band „Capud Drakonis“, die mit Dudelsack und Trommel das Mittelalter lebendig machen wird. Bei dem Duo „Selkie Anderson“ gibt es Klänge von der Harfe, unterlegt mit Percussion. Und für die Kleinen ist das musizierende Tier „Nashoch Himilsane“ auf dem Markt unterwegs.