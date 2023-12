„Pinsta“ in Saarbrücken Dieser neue Laden am St. Johanner Markt bietet die „bessere Pizza“

Saarbrücken · Pinsa sei die „bessere Pizza“, behauptet man jedenfalls bei „Pinsta“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken. Was das neue Restaurant zu bieten hat.

08.12.2023 , 10:15 Uhr

Gibt es jetzt auch in Saarbrücken: „Pinsta“ am St. Johanner Markt verspricht die „bessere Pizza“. Foto: Heloise Scharrer

Von Heloise Scharrer

Grüne und schwarze Luftballons schmückten bei der Eröffnung die Ladenfront am St. Johanner Markt in Saarbrücken, vor der Theke herrschte großer Andrang. Der neue Imbiss „Pinsta“ hat geöffnet. Neben der polnischen Bäckerei „Bambolini“, schräg gegenüber von der Edelcurrywurstbude “Kalinskis Wurstwirtschaft“ kann man jetzt auch italienische Pinsa Romana kaufen. Zum Mitnehmen oder Unterwegs-Essen.