Kunst kann auch fröhlich Völklingen treibt’s ganz schön bunt

Langsam fädelt sich der Volvo rückwärts in eine Parklücke vor Haus Nr. 33 in der Völklinger Rathausstraße. Ein Ehepaar in den besten Jahren steigt aus. Plötzlich schaut die Frau erstaunt nach oben, sagt angenehm überrascht: „Ach! Das ist schööön – jetzt!“ Automatisch wandert nun auch der Blick des Mannes an der Hausfront nach oben, und er ergänzt: „Oh! – Ja!“ Zwei Aussagen, zu denen die schon lange leer stehenden früheren Saarstahl-Hochhäuser, einst bekannt für das Hütten-Casino mit rauschenden Festen und die Röchling-Bank, sicher schon lange niemanden mehr bewegt hatten – doch neuerdings immer wieder.