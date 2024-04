Bauarbeiten in Völklingen Bald Bagger am Alten Haller in Wehrden

Der Entsorgungsverband Saar (EVS) beginnt Ende April mit dem Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens am Wendehammer der Straße „Alter Haller“ in Völklingen-Wehrden. Keine kleine Baumaßnahme: Der EVS investiert rund 4,1 Millionen Euro in das gesamte Projekt, für das eine Bauzeit von 18 Monaten angesetzt ist, schildert EVS-Pressesprecherin Marianne Lehmann.