Großrosseln/Völklingen Den Saharastaub aufs Korn genommen

„Klingelingelingeling“ machen derzeit die Kassen in den Autowaschanlagen. Etwa 500 Millionen Tonnen Staub werden jedes Jahr in der Sahara aufgewirbelt und durch Stürme und Winde in die halbe Welt verteilt. Die einzelnen Staubkörner sind dabei allenfalls 0,0002 Gramm schwer – und etliche davon landen, nach einer rund 2000 Kilometer langen Reise über das Mittelmeer und Frankreich, auf unseren Autos, Straßen, Haaren ... Den gelblichen Himmel haben wir alle in den vergangenen Tagen gesehen – aber wie sieht eigentlich ein einzelnes Körnchen aus? „Es war eine Blitz-Idee“, schildert der Hobby-Biologe und -Mikroskopiker Rudolf Pokorny aus dem Großrosseler Ortsteil Emmersweiler. Als er nach einem Einkauf in Völklingen an sein Auto zurückkam und es mit feinem Saharastaub bedeck vorfand, griff er zum Pinselchen und machte einen Abstrich. Zu Hause kam das Ganze auf einen gläsernen Objektträger, ein Tröpfchen Glycerin dazu – „dann bricht sich das Licht besser“ – und dann ab unters Polarisationsmikroskop. Dessen doppelte Lichtbrechung macht besonders mineralische Stoffe und somit auch Saharastaub, der dann leuchtend erscheint, gut sichtbar.