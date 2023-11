Nach Aus für Sushi-Lokal Diese Läden in Saarbrücken mussten 2022 schließen oder stehen vor dem Aus

Schuhladen Görtz 17: schließt 2023

Der deutschlandweit in finanzielle Schieflage geratene Schuhhändler Görtz 17 macht seine Filiale in Saarbrücken dicht. Spätestens am 31. Januar 2023 schließen die Türen für immer. Das bestätigt eine in Köln ansässige Medienagentur, die die Pressearbeit für Görtz übernommen hat. „Weite Teile des Einzelhandels und der Schuheinzelhandelsbranche befinden sich derzeit in der Krise“, heißt es in einer Antwort auf eine SZ-Anfrage. Als Gründe dafür nennt die Agentur „deutliche Verluste“ wegen Corona sowie den Krieg in der Ukraine. Dieser habe zu einer „erheblichen Verunsicherung“ der Kunden geführt und „das Konsumklima bis heute auf Talfahrt geschickt“. Viele Verbraucher sparten beim Konsum – „stationär wie online, um in schwierigen Zeiten etwa ihre Heizkosten zahlen zu können“. Eine Besserung der aktuellen Situation sei „nicht in Sicht“.