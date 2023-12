„Siddhartha“ in Saarbrücken Mit Livemusik und selbst designte Kleidung – dieser Second-Hand-Laden ist neu im Nauwieser Viertel

Dort, wo früher der Rettermarkt „Rettich“ gegen Lebensmittelverschwendung kämpfte, bekommen jetzt Kleider eine zweite Chance. „Siddhartha“ heißt die neue Anlaufstelle für Second-Hand-Liebhaber – der Name könnte einigen bekannt vorkommen, Hermann Hesses Kultbuch heißt so. Hani Sabhan, der das Geschäft zusammen mit seinem Vater führt, hat das Buch gelesen – zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. „Das Buch hatte ich bei mir, als ich den Laden entdeckte – und dann hatte es auch noch die gleiche Farbe wie der Laden“, erklärt er und lächelt.