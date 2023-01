Bekannter Vogelkundler : Lothar Hayo im Alter von 87 Jahren gestorben

Dillingen/Völklingen Die einheimischen Vogelarten beobachten und sie beringen: Das war über 60 Jahre lang die Aufgabe von Lothar Hayo. Doch vergangene Woche ist der bekannte Ornithologe verstorben. Seine Weggefährten würdigen seinen Verdienst.

Auch Nabu Saarlouis/Dillingen trauert um erfahrenen Ornithologen

Auch dem Vorsitzenden der Nabu-Ortsgruppe Saarlouis/Dillingen, Ulrich Leyhe, bleibt Hayo in guter Erinnerung. „Wir waren seit 35 Jahren befreundet“, sagt Leyhe. Nahezu täglich war der passionierte Ornithologe in den vergangenen Jahren am Dillinger Ökosee, um dort Vögel zu beobachten. „Ich habe ihn immer scherzhaft gefragt, wann er denn auf dem Beobachtungsturm sein Bett aufstellt“, sagt Leyhe.