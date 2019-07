Kanalerneuerung in Ludweiler : Info-Abend zu Kanalsanierung

Völklingen Wer in der Schulstraße im Stadtteil Ludweiler wohnt, ist am Dienstag, 6. August, 18 Uhr, zur Bürgerversammlung in die Turnhalle der Grundschule (Schulstraße 12) eingeladen. Die Stadtverwaltung will dabei informieren über die geplante Kanalerneuerung von der Einmündung der Straße Am Heidenhübel bis zum oberen Ende der Schulstraße, Richtung Naturfreundehaus.

Von red

Voraussichtlich Ende August wird die Schmelzer Firma Dittgen mit den Arbeiten beginnen. Für die Durchführung der gesamten Baumaßnahme sind etwa 18 Monate vorgesehen.