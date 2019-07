St. Eligius : Juz Völklingen organisiert Rap-Festival im Pfarrgarten

Völklingen (red) Am Freitag, 26. Juli, ab 17 Uhr gibt es im Pfarrgarten der Kirche St. Eligius in Völklingen erstmals das 3x3 Open Air. Das Juz Völklingen organisiert das Festival. Mit dem Konzert wollen die Jugendlichen die lokale Rap-Szene unterstützen und das kulturelle Angebot in ihrer Stadt mitgestalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Auf der Bühne stehen Royal, Bilo 63 & Ilia, Icon, Boris, EMP Saarside, Broject, Fonky D & Beatson und Authentix & Stevie Boss. Zudem wird ein Freestyle-Wettbewerb, eine Battle, mit DJ ISSO veranstaltet, bei dem es 100 Euro Preisgeld zu gewinnen gibt. Der Eintritt ist frei.