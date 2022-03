Völklinger Polizei hatte zu tun : Strafverfahren und Führerscheine weg

Völklingen/Riegelsberg Polizei hatte in Völklingen und Riegelsberg mit Fahrerfluchten, berauschten Fahrern und mehr zu tun.

Fahrer ohne Führerschein, berauscht und von Unfallstellen abgehauen – die Beamten der Polizeiinspektion Völklingen litten am Wochenende nicht an Unterbeschäftigung. Bereits am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fiel in der Völklinger Rathausstraße ein 29-Jähriger auf, der ohne Führerschein in einem VW Touran mit französischem Kennzeichen unterwegs war, zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie einer geringen Menge Alkohol (knapp über 0,5 Promille). Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.