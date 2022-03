Mit 2,4 Promille interwegs : Betrunkene Fahrerin zerlegt Ampel

Riegelsberg 64-jährige Fahrerin mit 2,4 Promille in Riegelsberg unterwegs.

Zu einem Verkehrsunfall in Folge viel zu heftigem Alkohol-Konsums kam es am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg. Wie die Polizei berichtet, war dort eine 64-jährige Fahrerin mit ihrem Toyota in Fahrtrichtung Heusweiler unterwegs. „Im Verlauf ihrer Fahrt wollte die Frau nach links in die Wolfskaulstraße abbiegen. Aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung verlor der 64-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und stieß frontal mit einem Mast der dortigen Ampelanlage zusammen“, heißt es im Polizeibericht.