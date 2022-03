In Völklingen : 41 Mängel – Polizei stoppt schrottreifes Auto eines Schrotthändlers

In Völklingen

Die Polizei zieht in Völklingen Transporter aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Güttler

Völklingen Eigentlich hätte der Transporter längst schon selbst auf einen Schrottplatz gehört. Doch dessen Fahrer hatte was anderes damit vor – und wurde von der Polizei gestoppt.

Ein Kastenwagen, der seine besten Jahre schon lange hinter sich hat, ist Verkehrspolizisten in Völklingen aufgefallen. Er machte ihnen schon auf den ersten Blick alles andere als einen guten Eindruck. Dieser sollte sich dann beim genauen Hinsehen mehr als bestätigen, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums berichtet.

So war der Transporter am Montag, 7. März, in der Innenstadt unterwegs. Dessen Fahrer, ein 49-Jähriger, und seine beiden Teamkolleginnen (49/37), waren unterwegs, um Schrott einzusammeln. Bis zum Stadtteil Fenne verfolgten die Ermittler das Schauspiel, wo sie der Fahrt ein Ende setzten.