Ein paar Unterschriften fehlen noch : Glasfaser in Völklingen: „Frühbucher“-Verlängerung

Glasfaser-Ausbau für besseres Internet: In Völklingen fehlen noch Unterschriften. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Völklingen „Die Nachfragebündelung zum Glasfaserausbau in Völklingen geht in die Verlängerung“, teilte die Pressestelle der Stadt Völklingen mit. Eigentlich sollte die erste Phase am 26. Februar enden.

Doch das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat die Frist, auch auf Bitten von Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, bis 31. März verlängert. „Der Bedarf an leistungsfähigem und störungsfreiem Internet steigt von Jahr zu Jahr. Eine moderne Breitbandverbindung ist zudem ein wichtiges Kriterium für die Ansiedlung von Unternehmen aber auch für Familien, sich in einem Ort niederzulassen“, heißt es in der Mitteilung.

Voriges Jahr hatte die Stadt einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser Holding GmbH geschlossen, die den Ausbau des „schnellen Internets“ übernimmt, aber nur, wenn genügend Vorverträge abgeschlossen werden können – ursprünglich sollten es 40 Prozent der Haushalte sein. Inzwischen wurde „nach konstruktiven Gesprächen zwischen dem Unternehmen und der Stadtverwaltung“, die Anzahl der erwünschten Abschlüsse auf 33 Prozent heruntergeschraubt.

Wer sich im Rahmen der Nachfragebündelung für einen Glasfaseranschluss entscheidet, muss für den Hausanschluss nicht extra bezahlen. Normalerweise würde der Hausanschluss etwa 750 bis 800 Euro kosten, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Speziell an Vermieter gerichtet, erklärt die Deutsche Glasfaser GmbH: „Sollte Ihr Mieter einen Glasfaseranschluss nutzen wollen, muss er selbst den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen. Der Anschluss wird nur gebaut, wenn der Vermieter sein Einverständnis für die Installation in der Immobilie gibt. Zieht der Mieter aus, bleibt der Glasfaseranschluss bestehen.“ Der Ausbau der Digitalisierung, so Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, werte Völklingen als Wirtschaftsstandort auf und sichere attraktive Rahmenbedingungen für Firmen und Familien.

Unterdessen macht sich auch der Lauterbacher Ortsvorsteher Dieter Peters (SPD) für den Glasfeserausbau stark. Im Ort hätten sich bereits 33 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Ein Problem gibt es allerdings für Lauterbach, denn in der Erklärung heißt es auch, dass im Ort selbst das Ausbauziel zwar erreicht sei, „jedoch zählt für den Start die Gesamtsumme in Völklingen. Hier liegen wir – Stand 2. März – bei 25 Prozent.“ So setzt sich auch der Ortsvorsteher dafür ein, die Verlängerung der Nachfragebündelung zu nutzen. Man solle sich die Chance nicht entgehen lassen, ein zukunftssicheres Informationsnetz in Völklingen zu erhalten. Die Zahl der Internet-Nutzungsmöglichkeiten steige immer weiter, schon in wenigen Jahren könne das alte Kupfernetz überlastet sein. Ähnlich sieht es auch der Völklinger Ortsvorsteher Stefan Tautz („Wir Bürger“), der in der Innenstadt zu den ideellen Unterstützern des Glasfaserausbaus gehört. Ebenso die SPD-Innenstadt, die in einem Schreiben betont: „Diese Zukunftstechnologie muss für ganz Völklingen kommen, damit die Hüttenstadt nicht im wahrsten Sinne des Wortes den Anschluss verliert.“ Obwohl über den geplamten Ausbau gut informiert worden sei, hätten sich leider noch zu wenige Haus- und Wohnungsbesitzer zu Gunsten eines Glasfaseranschlusses entschieden, der doch ein Vorteil für die Immobilie und deren Bewohner sei. Im Grunde gehe es um die schnellere, leistungsfähigere und stabilere Verbindung ins Internet, mit zusätzlichen Möglichkeiten für Fernsehen und Telefon.