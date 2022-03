Polizei sucht nach Hinweisen : Mann (33) am Hauptbahnhof in Saarbrücken brutal überfallen

Mann (33) am Hauptbahnhof in Saarbrücken brutal überfallen

Saarbrücken Im vergangenen Oktober wird ein 33-jähriger Mann vor dem Saarbrücker Hauptbahnhof attackiert und dabei verletzt. Um die drei Täter zu finden, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei in Saarbrücken sucht drei bislang unbekannte Täter. Sie sollen einen 33-jährigen Mann aus Saarbrücken vor dem Saarbrücker Hauptbahnhof attackiert haben. Die Tat ereignete sich bereits am 9. Oktober 2021 gegen 2.30 Uhr in der Nacht.

Nach Angaben einen Polizeisprechers am heutigen Dienstag (8. März) griffen sie das Opfer von hinten an, warfen ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. „Die Tat wurde durch die Videokameras am Hauptbahnhof aufgezeichnet“, heißt es in dem Polizeibericht.